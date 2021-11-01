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November 1 2021 - 16:16

جونز هوبكنز :عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 5 ملايين شخصاً

منذ 54 mins 1 November، 2021
لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء في روسيا
أخبار دولية - العالم

 أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن العدد الإجمالي للأشخاص، الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا (كوفيد 2019)، في جميع أنحاء العالم، تجاوز 5 ملايين.

وقال بيان الجامعة، التي تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، أنه “اعتبارا من الساعة 11:21 بتوقيت موسكو، بلغ عدد الوفيات جراء كوفيد – 19، في العالم 5 ملايين و425 حالة. أما عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فقد فاق الـ 246.7 مليونا”.

وحسب الجامعة تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي تجاوز 745 ألفا. وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019، وباء عالميا.

المصدر: سبوتنيك

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