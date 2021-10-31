الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص عبر بحر طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2021 - 16:16

الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص عبر بحر طرابلس

منذ 1 ساعة 31 October، 2021
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لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 30-10-2021 الساعة 17.00، تمكنت دوريات تابعة للقوات البحرية من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت 54 شخصا (25 رجلا و9 نساء و20 طفلا)، كانوا على جزيرة البلان – طرابلس، في انتظار وصول عدد من المراكب التي ستنقلهم عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وتمكنت إحدى الدوريات من انتشال مركب كان يغرق وهو في طريقه إلى قبرص، وتمكنت من انقاذ 9 أشخاص كانوا على متنه وجميعهم من الجنسية السورية.

كما ضبطت دوريات أخرى ثلاثة مراكب كانت تستخدم في عمليات تهريب أشخاص عبر البحر، وأوقفت عددا من المهربين على متنهم.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لمعرفة بقية المتورطين لتوقيفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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