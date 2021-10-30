إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في الخليل بالضفة المحتلة

أُصيب عشرات الشبان الفلسطينيين السبت بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي، تزامنا مع اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية بوسط الخليل بعد أن أغلقت قوات الاحتلال المنطقة، فيما أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والمسيلة للدموع صوب الشبان الثائرين، في ظل انتشار عسكري مكثف ومنع تواجد المواطنين في المنطقة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق”.

ولفتت المصادر الى ان “المواجهات تزامنت مع اعتداءات نفذها مستوطنون ضد مواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، بحماية قوات الاحتلال”، واشارت الى ان “عددا من المستوطنين رشوا غاز الفلفل في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، كما اعتدوا على المواطنين بالألفاظ النابية وإلقاء القاذورات باتجاههم، بحماية من قوات الاحتلال”، واوضحت ان “المستوطنين يسعون للاحتفال بما يُسمى عيد سبت سارة”.

المصدر: فلسطين اليوم