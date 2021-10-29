مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان

مزق مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الجمعة، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، معتبرا أن “مكانه في القمامة”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الواقعة حدثت خلال جلسة خاصة عقدت الليلة (الجمعة) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهاجم إردان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشان تقريره السنوي الذي انتقد فيه الكيان بشدة، قائلاً ان “مجلس حقوق الإنسان هاجم وأدان إسرائيل منذ إنشائه قبل 15 عاما عبر 95 قرارا، مقارنة بـ 142 قرارا ضد باقي دول العالم مجتمعة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك