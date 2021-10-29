سليم: نحرص على استمرار علاقة الثقة بين “اليونيفيل” والمجتمعات والتنسيق مع الجيش

شدد وزير الدفاع الوطني في لبنان موريس سليم على “اهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل كعامل رئيسي في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق”.

واكد سليم “الحرص على استمرار علاقة الثقة بين القوة الدولية والمجتمعات المحلية، ويأتي التنسيق مع الجيش في جميع المهمات ضمانا للتنفيذ السلس لعمليات القوة الدولية”.

كلام وزير الدفاع جاء خلال زيارته مركز قيادة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفل” في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط.

وكان وزير الدفاع زار قيادة قطاع جنوب الليطاني والتقى العسكريين، مؤكدا “الالتزام غير المحدود ببذل قصارى الجهود لتأمين مقومات استمرار الجيش اللبناني في تأدية الدور الذي يقوم به على كل الاراضي اللبنانية وخاصة في قطاع جنوب الليطاني”، وتابع “أنتم الضمانة لحفظ الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام