طليس اعلن تعليق الاضراب الاربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 01:08

طليس اعلن تعليق الاضراب الاربعاء

منذ 2 ساعة 26 October، 2021
بسام طليس
لبنان

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أن “بناء على الإتفاق الذي حصل اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء: الداخلية بسام مولوي – المالية يوسف خليل – الأشغال العامة والنقل علي حمية واتفق على بدء تنفيذ الدعم للسائقين العموميين وفق الخطة التي تقدمت بها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اعتبارا من 1-12-21، وكذلك البدء الفوري في تطبيق القانون بقمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات سيارات خصوصي ومكرر وغير لبناني على كل الأراضي اللبنانية وأعطيت التعليمات لتنفيذ هذا القرار”.

وتابع طليس “أبلغ وزير الأشغال العامة والنقل ما تم إنجازه على صعيد خفض رسوم شاحنات النقل الخارجي والبرادات إلى الأراضي السورية إلى 2 % (مبدئيا) كما كانت عليه سابقا، والإتفاق على تأمين المبالغ المطلوبة وطلب الملف من الهيئة العليا للإغاثة للتعويض على أصحاب الشاحنات في المرفأ نتيجة إنفجار 4 آب. وبالنسبة إلى الفترة الفاصلة بين اليوم – تاريخ الاتفاق والبدء بالتطبيق للدعم ستكون ثمة اتصالات ومشاورات مع وزير الأشغال العامة والنقل من أجل البحث في تعرفة استثنائية لتغطية العجز للسائقين العموميين. وفي البند الأخير (ومن خارج جدول الأعمال)، تم الاتفاق على إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك والمعاينة لمدة سنة كاملة 2021 أو 2022 كما اتفق عليه في المرة السابقة”.

وأعلن “تم تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا الأربعاء”…

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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