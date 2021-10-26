العدو الاسرائيلي يقمع المعتصمين الرافضين للانتهاكات بحق المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

قمعت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء بعنف المعتصمين في المقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة، علما ان المقبرة تواجه استهدافا صهيونيا لاجتثاثها عبر عمليات تجريف وهدم القبور، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية “طردت قوات الاحتلال الشبان من المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية، ومنعت بعضا منهم من الوصول إليها، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين إلى جهة غير معلومة، عرف منهم: المقدسي موسف خلف”، ولفتت الى ان “العدو أطلق القنابل الصوتية لقمع الفلسطينيين المعتصمين المتواجدين في المقبرة”.

وتأتي أعمال التجريف بعد يوم واحد فقط من قيام ما تسمى سلطات العدو الاسرائيلي بنبش قبور يوجد بداخلها أموات وتم طمسها بالكامل وبشكل نهائي الاثنين، تمهيدا لتحويلها إلى “حديقة توراتية” بحسب الرغبة الصهاينة.

المصدر: فلسطين اليوم