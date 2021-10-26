قوى الامن: تلف كمية من المخدرات المضبوطة ومواد أولية تستعمل في صناعة حبوب الكبتاغون من قبل مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اليان التالي:”أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا بتاريخ 26-10-2021 كميات من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في محلة سينيق قرب معمل فرز النفايات – صيدا، بناء على إشارة القضاء المختص، وبحضور كل من: النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب المقدم هيثم سويد، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.

أما المخدرات المضبوطة التي تم تلفها فهي كالتالي:

– /569،949/ كغ من بودرة لون أبيض تستعمل لصناعة الكبتاغون (Paracetamol-Benadryl-Theophylline)

-حوالي /1979/ كلغ من حشيشة رطبة

-حوالي /1،460،000/ حبة كبتاغون

-حوالي /30،5/ كلغ كبتاغون قائم ورطب

-برميل حديد سعة /200/ ل من مادة Benzyl Alcohol”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام