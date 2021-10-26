مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 26 2021 - 12:56

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منذ 20 mins 26 October، 2021
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية جنود الاحتلال
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.
وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.
ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة