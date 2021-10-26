مفوضية الإنتخابات في العراق: سنصدر بيانًا ختاميًا يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة والمرفوضة

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أنها ستصدر بياناً ختامياً في وقت لاحق يوضح العدد الكلي للطعون المقبولة والمرفوضة، وفيما حددت موقع إعادة فرز وعد الأصوات ردت على التوقعات بتغيير النتائج.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، إن “عملية عد وفرز أصوات المحطات المقبولة الطعن بنتائجها ستتم في قاعة الشرف بنصب الجندي المجهول بوجود وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين”.

وأضافت، أن “المفوضية ستصدر بياناً ختامياً يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة والتي ستفتح محطاتها لعدها وفرزها يدوياً والطعون المرفوضة والإجراءات المتخذة بشأنها، وسنبدأ أولا بمحطات نينوى اعتباراً من الأربعاء المقبل”.

وأكدت أنه “لا يمكن توقع حصول تغييرات في النتائج ما لم يتم عد وفرز الأصوات في المحطات المقبولة طعونها وربما تأتي النتائج مطابقة لما أعلنته المفوضية وربما تتغير”.

ولفتت إلى أن “المصادقة على أسماء الفائزين لن تتم إلا بعد انتهاء عملية النظر بالطعون المقبولة وعد وفرز أصواتها”.

المصدر: وكالات