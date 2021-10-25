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October 25 2021 - 17:32

بحماية العدو الاسرائيلي.. صهاينة اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 29 mins 25 October، 2021
صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدى مستوطنون صهاينة الاثنين على قاطفي الزيتون من الفلسطينيين على الطريق الواصل بين عقربا ويانون جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مجموعة من مستوطني مستوطنو ايتمار الصهيونية هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية للطريق الواصل بين عقربا ويانون، والمغلق منذ أكثر من 20 عاما ويمنع على المواطنين سلوكه”.

وأضافت المصادر ان “المستوطنين استهدفوا المواطنين بالغاز، بحماية من جنود الاحتلال، عرف منهم عائلة فيصل عزيز”، وأكدت أن “المستوطنين شرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين بعد الاعتداء عليهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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