كركي عرض مع حميدي صقر زيادة الأجور ودعم صندوق الضمان

استقبل المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، الأمين العام للإتحاد العمالي العام ونائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان سعد الدين حميدي صقر.

وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد لاسيما في الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.

وتطرق المجتمعون إلى القضايا العمالية بشكل عام وخصوصا موضوع زيادة الأجور والرواتب ولواحقها، وضرورة إنصاف الأجراء في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكدا “ضرورة دعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على كافة الصعد كونه يشكل صمام الأمان الصحي والإجتماعي في لبنان” وطالبا “الدولة اللبنانية بالإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ 800 4 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021. بالإضافة الى الأموال المرصودة في موازنات العامين 2020 و2021”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام