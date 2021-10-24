“بيروت الحكومي” عن آخر تطورات كورونا: 7 إصابات حرجة ولا وفيات

أفاد التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا أن لديه 7 حالات حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير: -عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 151 فحصا.

-عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 15.

-عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7.

-عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

-مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1353 حالة شفاء.

-عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

-عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 7.

-حالات وفاة: 0.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام