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October 23 2021 - 14:08

جلسة للجنة المال والموازنة الاثنين

منذ 9 mins 23 October، 2021
لجنة المال والموازنة
لبنان

تعقد لجنة المال والموازنة النيابية، الحادية عشرة من قبل ظهر الأثنين في 25 تشرين الأول الحالي جلسة، في المجلس النيابي، وعلى جدول أعمالها ثلاثة إقتراح قوانين، هي:

1 – اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم.
2 – اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت.
3 – إقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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