الخارجية الروسية تتواصل مع السلطات التركية للوقوف على ملابسات توقيف مواطنين روس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تتابع عن كثب الوضع حول اعتقال عدد من المواطنين الروس في تركيا، وتتواصل مع السلطات التركية للوقوف على ملابسات القضية.

وجاء في بيان دائرة المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية: “نتابع عن كثب الوضع بشأن الاحتجازات التي وقعت في إسطنبول وأنطاليا وما تبعها من اعتقال مواطنين روس، وتواصلت البعثات الروسية في الخارج رسميًا مع الجانب التركي للحصول على الإيضاحات اللازمة”.

وأضافت الخارجية الروسية “تم توجيه خطابات في هذا الشأن عبر السفارة الروسية في أنقرة، والقنصلية العامة في كل من إسطنبول وأنطاليا”.

وتابع بيان الخارجية “نتواصل مع السلطات التركية للوقوف على ملابسات القضية. نعول على أن نتسلم المعلومات اللازمة من الزملاء الأتراك بشأن هذه القضية”.

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أمس، أن الكرملين لا تتوفر لديه معلومات بشأن اعتقال أربعة مواطنين روس بتهمة التجسس في تركيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك