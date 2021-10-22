هنية: حماس لن تتردد بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الجمعة أن “حماس لن تتردد في تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الآن وفي المستقبل”.

وقال هنية “إننا نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن الشقيق، وأجندة الصراع مفتوحة مع العدو من أجل تحقيق هذا الهدف عاجلا أم آجلا، ولن تتردد الحركة في تحمل المسؤولية راهنا ومستقبلا على هذا الصعيد”، وأضاف “إننا لن نسمح بالاستفراد بأي فصيل داخل السجون”.

وأوضح هنية أن “الفريق التفاوضي الذي يدير مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال هم من خيرة رجال الحركة، ويعرفون ما الذي يجب فعله من أجل التوصل لصفقة مشرفة، وبإسناد تام من كل أذرع الحركة في الداخل والخارج عبر فصول متتالية إلى أن يتحقق الهدف النهائي بتحرير أسرانا”.

وطالب هنية “المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بتحمل مسؤوليتها كاملة في وقف معاناة أسرانا، وكبح جماح السياسة العدوانية لمصلحة السجون الإسرائيلية”، وأشاد “بالخطوات النضالية والإضرابات التي يخوضها الأسرى من أجل حقوقهم العادلة”.

المصدر: فلسطين اليوم