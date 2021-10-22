إندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بدو شمال غرب القدس والاحتلال يعتدي على الأهالي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 16:12

إندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بدو شمال غرب القدس والاحتلال يعتدي على الأهالي

منذ 1 ساعة 22 October، 2021
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