النائب سليم عون: رئيس الجمهورية غير موافق على تعديل قانون الانتخاب لكنه يدرس الخطوة المناسبة

شدد النائب سليم عون في حديث إذاعي، على “ضرورة إعادة انطلاق عمل الحكومة في أسرع وقت ممكن لأن الأزمات لا تنتظر”.

وقال: “إننا في أزمة نظام لا تطرح فيها الحلول، بل التسويات وذلك منذ أن سحبت الوصاية عنا في الـ 2005”.

وعن تعديل قانون الانتخاب، أكد أن “رئيس الجمهورية غير موافق عليه لكنه يدرس الخطوة المناسبة، وفي حال وقع عليه فستطعن الكتلة فيه”.

ولفت الى أن “الارتياب مشروع في هذا القانون، كونه ينص على ضرورة اجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس فلماذا الاستعجال؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام