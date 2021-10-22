النائب سليم عون: رئيس الجمهورية غير موافق على تعديل قانون الانتخاب لكنه يدرس الخطوة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 10:28

النائب سليم عون: رئيس الجمهورية غير موافق على تعديل قانون الانتخاب لكنه يدرس الخطوة المناسبة

منذ 19 mins 22 October، 2021
سليم عون
لبنان

شدد النائب سليم عون في حديث إذاعي، على “ضرورة إعادة انطلاق عمل الحكومة في أسرع وقت ممكن لأن الأزمات لا تنتظر”.
وقال: “إننا في أزمة نظام لا تطرح فيها الحلول، بل التسويات وذلك منذ أن سحبت الوصاية عنا في الـ 2005”.
وعن تعديل قانون الانتخاب، أكد أن “رئيس الجمهورية غير موافق عليه لكنه يدرس الخطوة المناسبة، وفي حال وقع عليه فستطعن الكتلة فيه”.
ولفت الى أن “الارتياب مشروع في هذا القانون، كونه ينص على ضرورة اجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس فلماذا الاستعجال؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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