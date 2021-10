واشنطن وتجارة المخدرات في أفغانستان

[ترجمة مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير]

هذا الملف هو عبارة عن جزء من كتاب “التدخل الأمريكي في تجارة المخدرات في أفغانستان” الذي يرفع الغطاء عن حقيقة تجارة المخدرات المتنامية في أفغانستان والدور الذي لعبه الجيش الأمريكي في مساره. وبينما تلقي الحسابات التقليدية باللوم على طالبان في التوسع في إنتاج المخدرات، يظهر هذا الكتاب الذي جاء تحت عنوان Cruel Harvest: US Intervention in the Afghan Drug Trade؛ أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية في ذلك من خلال دعم تجار المخدرات، ورفض تبني سياسات فعالة لمكافحة المخدرات، وفشلها في قمع أموال المخدرات التي يتم غسلها من خلال البنوك الغربية. وقد خصص الكاتب Julien Mercille[1] الفصل السادس للحديث عن الدور الأمريكي في تجارة المخدرات في أفغانستان، الذي قمنا بترجمة أهم ما ورد فيه.

للاطلاع اضغط هنا

[1] جوليان ميرسيل محاضر في كلية الجغرافيا والتخطيط والسياسة البيئية في يونيفيرسيتي كوليدج دبلن، أيرلندا.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير