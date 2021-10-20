إصابات جديدة بكورونا في رحلات وصلت إلى مطار بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان الاربعاء انه “باستكمال فحوص الـPCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16 و17 تشرين الأول، أظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى”.

وجاءت نتائج 16/10/2021 كالتالي:

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 369 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 17/10/2021 كالتالي:

حرحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام