وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و778 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 18:44

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و778 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 27 mins 20 October، 2021
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