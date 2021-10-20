مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار باتجاه مستوطنة صهيونية جنوب نابلس بالضفة المحتلة

أطلق مقاومون فلسطينيون الاربعاء النار باتجاه مستوطنة صهيونية جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت وسائل اعلام العدو إن ” سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه مستوطَنة جنوبي نابلس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

وأوضحت وسائل اعلام العدو أن “السيارة التي أطلقت النار تجاه مستوطَنة جنوبي نابلس، انسحبت إلى بلدة قصرة وقوات الاحتلال تُجري عملية مطاردة لها”.

وتشهد مدن الضفة الفلسطينية منذ أيام مواجهات عنيفة مع قوات العدو الصهيونية وعمليات إطلاق نار ومقاومة، ضمن فعاليات النصرة والاسناد للأسرى في معتقلات العدو.

المصدر: فلسطين اليوم