الجيش اللبناني: توقيف 7 أشخاص في بلدة ببنين لمشاركتهم في أحداث وادي الجاموس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 17:14

الجيش اللبناني: توقيف 7 أشخاص في بلدة ببنين لمشاركتهم في أحداث وادي الجاموس

منذ 38 mins 20 October، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“إلحاقا ببيانها السابق المتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة وادي الجاموس ليلة أمس، دهمت وحدة من الجيش بمؤازرة عناصر من مديرية المخابرات مجمعاً سكنيً في بلدة ببنين – عكار، وأوقفت سبعة أشخاص شاركوا في إشكال وادي الجاموس، كما ضبطت مخزنا من الأسلحة والذخائر وعثرت داخله على: بنادق ورشاشات حربية عدد 17، بنادق قناصة عدد 9، مسدسين، قاذف لانشر عدد 1، بندقتي صيد، مذنبة آر بي جي عدد 16، قذائف دخانية عدد 111، رمانات يدوية عدد 28، وزهاء 51000 طلقة من عيارات مختلفة بالإضافة إلى أعتدة عسكرية ومتمماتها.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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