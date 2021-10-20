سلطات روسيا تقرر فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر للحد من انتشار كورونا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 15:42

سلطات روسيا تقرر فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر للحد من انتشار كورونا (روسيا اليوم)

منذ 26 mins 20 October، 2021
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