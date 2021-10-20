أسعار النفط تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات بينما تستمر أزمة الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 06:30

أسعار النفط تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات بينما تستمر أزمة الطاقة

منذ 1 ساعة 20 October، 2021
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اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الثلاثاء ، لتظل قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استمرار نقص حاد في إمدادات الطاقة حول العالم، بينما جدد هبوط درجات الحرارة في الصين القلق بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم يمكنه تلبية حاجات التدفئة المحلية.

وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا لتسجل عند التسوية 85.08 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 52 سنتات لتغلق عند 82.96 دولار.

وسجلت أسعار النفط زيادات حادة على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومنذ بداية سبتمبر، قفز برنت حوالي 19% في حين سجل الخام الأميركي مكاسب بحوالي 21%.

وقال متعاملون ومحللون إنه مع هبوط درجات الحرارة بينما يقترب الشتاء في النصف الشمالي من العالم ويتزايد الطلب على التدفئة فإن أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي من المرجح أن تبقى مرتفعة.

وينتظر المستثمرون أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وتوقع محللون زيادة في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي وانخفاضا في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

المصدر: رويترز

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