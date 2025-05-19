فوز 10 بلدات في قضاء صيدا بالتزكية وتمديد مهلة انسحاب المرشحين في محافظة الجنوب إلى منتصف ليل الجمعة

لم يحسم باب انسحاب المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب على صعيد مدينة صيدا وقرى قضائها عدد البلدات التي فازت بالتزكية، بعدما مدّد محافظ الجنوب منصور ضو انتهاء مهلة تقديم طلب التراجع او الانسحاب إلى يوم الجمعة المقبل في تمام الثانية عشرة ليلاً، افساحا في المجال إلى مزيد من التوافق بين العائلات يؤدي إلى إعلان تزكية مجالسها البلدية والاختيارية.

إلا أنه عند بلوغ الثانية عشرة من ليل الأحد، سجلت حركة التراجع لدى المرشحين على مستوى قرى قضاء صيدا والذي يجمع 48 بلدية فوز 10 منها بالتزكية بلدياً واختيارياً، أما مدينة صيدا، فقد انسحب 15 مرشحاً من أصل 111 متقدماً، وفاز مختار حي مار نقولا بالتزكية ليصبح عدد مرشحي صيدا اختيارياً 58 .

وبذلك ينخفض عدد صناديق الاقتراع التي كان قد تسلمها محافظ الجنوب من وزارة الداخلية بمجموع 592 صندوقاً بلديا واختياريا منها 200 لكلا الفئتين في صيدا، التي تتطلبها العملية الانتخابية بعد تزكية 10 بلدات في قرى القضاء ومختار في حي مار نقولا في المدينة، وتبعاً أيضاً لعملية التزكية التي يمكن أن تنسحب على بلدات أخرى ضمن مهلة التراجع المحددة قانونياً.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام