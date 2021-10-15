روسيا تصادق على قائمة تضم 52 دولة يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات إلكترونية

صادق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على قائمة تشمل 52 دولة سيكون بإمكان مواطنيها الحصول على تأشيرات الدخول الإلكترونية لزيارة روسيا.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، في بيان أصدره مساء الخميس: “اعتبارا من أوائل 2021 يتم في روسيا تطبيق نظام تأشيرة دخول إلكترونية واحدة. وصادق رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين على قائمة الدول التي سيكون بإمكان مواطنيها الحصول عليها. وتضم القائمة 52 دولة”.

وتشمل القائمة 4 دول عربية وهي البحرين والكويت وعمان والسعودية، فيما أشار البيان إلى أن قطر لم يتم إدراجها نظرا لعمل نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول بين الطرفين منذ 23 فبراير 2020.

ولم تتضمن القائمة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت الحكومة أنه “سيتم منذ الآن توسيع العمل بالتأشيرة الإلكترونية في جميع أنحاء روسيا. وسيكون من الممكن عبور الحدود من خلال أي نقطة تفتيش مجهزة بشكل خاص، بغض النظر عن المنطقة، وسيكون السفر متاحا في سائر أراضي البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستزداد فترة تواجد المواطنين الأجانب في روسيا من 8 إلى 16 يوما”.

وسيتم إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية وزيارات الضيوف، ولن يتطلب الحصول عليها دعوات رسمية أو حجوزات فندقية أو أي مستندات أخرى تؤكد الغرض من الرحلة.

وستكون الرسوم القنصلية على مستوى 40 دولارا، بينما سيجري إصدار التأشيرات الإلكترونية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات مجانا.

المصدر: وكالات