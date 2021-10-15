واشنطن: نسعى لعلاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 07:40

واشنطن: نسعى لعلاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا

منذ 48 mins 15 October، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكدت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال لقاء أليكسي أوفيرتشوك نائب رئيس الوزراء الروسي أن واشنطن تسعى لعلاقات “مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا”.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اللقاء، يوم الخميس، أن نائبة وزير الخارجية شيرمان ونائب وزير الاقتصاد خوسيه فرنانديز التقيا أوفيرتشوك للتأكيد على سعي الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية مستقرة وقابلة للتنبؤ”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن شيرمان دعت الجانب الروسي خلال المباحثات إلى ضمان معاملة عادلة للشركات الأمريكية في السوق الروسية.

من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك لقاءه مع شيرمان بـ “الممتاز”.

ويترأس أوفيرتشوك الوفد الروسي إلى دورة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن.

المصدر: وكالات

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