وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و629 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2021 - 15:34

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 وفيات و629 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 16 mins 14 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة