باسيل: خطة التعافي المالي بحاجة لتطوير ما يفتح الباب امام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 18:32

باسيل: خطة التعافي المالي بحاجة لتطوير ما يفتح الباب امام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي

منذ 1 ساعة 12 October، 2021
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