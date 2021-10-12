قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين المحررين موسى محمد لدادوة و قسام مجد البرغوثي خلال اقتحامها مدينة رام الله فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 09:24
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: نؤكد ونصر على إجراء الانتخابات النيابية في لبنان بموعدها ضمن المهلة الدستورية
السيد نصر الله: لا يوجد تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخاصة بما يخص حزب الله
السيد نصر الله: كان على الحكومة أن تقوم بجلسة مجلس الوزراء وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف الكهرباء
السيد نصر الله: هناك خشية من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة
السيد نصر الله: يجب الرد على العرض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني لحل مشكلة الكهرباء في لبنان
السيد نصر الله: المرحلة الثانية من جلب المازوت ستبدأ في تشرين الثاني وسيدخل عليها عنوان التدفئة للعائلات
السيد نصر الله: نحن لا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشركات والمحطات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضرورية
السيد نصر الله: قررنا الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأن هناك أولوية للمازوت
السيد نصر الله: القاضي الحالي بتحقيقات مرفأ بيروت لم يستفد من أخطاء سلفه بل ذهب أيضاً إلى الاستنسابية والتسييس
السيد نصر الله: مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء والوزراء والنواب لأنهم هم من أعطوا الموافقة لباخرة النيترات
السيد نصر الله: نشارك العائلات المظلومة في تفجير أفغانستان حزنها وندين ما جرى ومن قام به هو تنظيم داعش الوهابي الإرهابي
السيد نصر الله: واشنطن حضرت مرحلة ما بعد الانسحاب خلال مفاوضاتها مع طالبان وهو جر أفغانستان إلى حرب أهلية
السيد نصر الله: ما يقوم به الشعب اليمني حجة على كل المسلمين في العالم حول تعاطيهم الشعبي مع مناسبة المولد النبوي الشريف
السيد نصر الله: أتقدم بالتعازي لأسرة الشهيد نزار بنات وأصدقائه ومحبيه ونطالب السلطة الفلسطينية بتحقيق العدالة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل مهما كانت الظروف والتمديد للمجلس الحالي غير مطروح
وزير الطاقة وليد فياض: المعطيات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق في منشأة الزهراني هو احتكاك أثناء عملية نقل مادة البنزين
فياض: الخسارة بلغت 250 ألف ليتر من مادة البنزين وسيتم تشكيل لجنة من مختصين لمتابعة حيثيات الموضوع
مدير منشآت النفط في الزهراني: اللجنة التقنية لتقصّي أسباب الحريق سيكون تقريرها جاهزا خلال 3 أيام بمساعدة تقنيين متخصصين
اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يشكر إيران على مبادرتها لمد لبنان بمادة المازوت وتقديم المساعدة لشعبه
تكتل بعلبك الهرمل: أكدنا لوزير التربية على حقوق المتعاقدين وعرضنا اقتراحات قدمتها كتلة الوفاء للمقاومة تخص المتعاقدين
محكمة التمييز المدنية تقرر عدم قبول طلب رد القاضي طارق البيطار المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل
وزارة الصحة العامة: تسجيل 4 حالات وفاة و202 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
المفوضية العليا للانتخابات العراقية: أدلى أكثر من 9 مليون ناخب بصوتهم في الانتخابات من أصل 22 مليون و116 ألف بنسبة 41%
قوات الإحتلال تعتدي على الفلسطينيين والمسعفين المتواجدين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: إيجاز صحفي غدا الساعة 15:00 للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظة مأرب
تونس: الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد
رئيسة الحكومة التونسية بعد أداء اليمين الدستورية: يجب إعادة الثقة بالمؤسسات ومكافحة الفساد ضمن إطار القانون
الرئيس التونسي قيس سعيّد: سننجح في إخراج البلاد من هذا الوضع المتردي وسنحبط مخططات العابثين بمقدرات الدولة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين المحررين موسى محمد لدادوة و قسام مجد البرغوثي خلال اقتحامها مدينة رام الله فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 1 ساعة
12 October، 2021
العدو الصهيوني
حملة اعتقالات اسرائيلية
رام الله
فلسطين
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