قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين المحررين موسى محمد لدادوة و قسام مجد البرغوثي خلال اقتحامها مدينة رام الله فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2021 - 09:24

قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين المحررين موسى محمد لدادوة و قسام مجد البرغوثي خلال اقتحامها مدينة رام الله فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 12 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة