هنية: طلبنا تدخلا مصريا وازنا لوقف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الأحد في مكالمة هاتفية مع خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري أن “حماس طلبت تدخلا مصريا وازنا لوقف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى”.

واستنكر هنية “ما تعرض له الشيخ صبري على يد قوات الاحتلال من اقتحام لمنزله واحتجازه 6 ساعات، وأعرب “عن التضامن الكامل مع الشيخ صبري ومع علماء القدس ومع أهلنا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني بأكمله يقف خلف علمائنا ومرابطينا دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى وحرمته وهويته وإسلاميته وقدسيته”.

وقرر العدو الاسرائيلي الأحد إبعاد الشيخ صبري عن المسجد لمدة أسبوع، عقب استدعائه للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية في مدينة القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم