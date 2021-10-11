هنية: طلبنا تدخلا مصريا وازنا لوقف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 02:56

هنية: طلبنا تدخلا مصريا وازنا لوقف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى

منذ 40 mins 11 October، 2021
هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الأحد في مكالمة هاتفية مع خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري أن “حماس طلبت تدخلا مصريا وازنا لوقف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بالمسجد الأقصى”.

واستنكر هنية “ما تعرض له الشيخ صبري على يد قوات الاحتلال من اقتحام لمنزله واحتجازه 6 ساعات، وأعرب “عن التضامن الكامل مع الشيخ صبري ومع علماء القدس ومع أهلنا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني بأكمله يقف خلف علمائنا ومرابطينا دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى وحرمته وهويته وإسلاميته وقدسيته”.

وقرر العدو الاسرائيلي الأحد إبعاد الشيخ صبري عن المسجد لمدة أسبوع، عقب استدعائه للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية في مدينة القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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