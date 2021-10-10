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October 10 2021 - 23:46

العراق: إخماد حريق داخل مطعم في بغداد

منذ 57 mins 10 October، 2021
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق الأحد عن إخماد حادث حريق داخل مطعم في المنصور بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مطعم (طربوش) للأكلات السريعة في منطقة المنصور شارع 14 رمضان”.

وأضافت المديرية أن “الفرق طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”، مؤكدة أن “سبب الحريق كان نتيجة تسرب غازي الطبخ من اسطوانة غاز داخل المطعم”.

المصدر: السومرية

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