وفد من حزب الله يجول على مستشفيات منطقة صور شاكراً الجهود التي بذلت وما زالت في مواجهة جائحة كورونا

جال وفد من حزب الله في منطقة الجنوب الأولى على مستشفيات منطقة صور (جبل عامل، حيرام، اللبناني الإيطالي)، ضم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين، ومدير مديرية العمل البلدي علي الزين، ومدير الهيئة الصحية الإسلامية الدكتور فادي الأطرش، ومسؤول الرعاية الصحية فؤاد طه، ومدير الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية عبد الله نور الدين، حيث قدم الوفد الشكر لإدارة المستشفيات وللطاقم الطبي والتمريضي على الجهود التي بذلت وما زالت في مواجهة جائحة كورونا، كما قدم الوفد دروعاً تقديرية لمدراء المستشفيات.

النائب عز الدين وخلال الجولة قال لقد قمنا بجولة على المستشفيات العاملة في منطقة صور وجوارها لتقديم الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلتها هذه المستشفيات في اللحظات الحسّاسة التي واجهها لبنان من خلال جائحة كورونا، وأيضاً قدمنا هذا الشكر باعتبار أننا وجدنا في هذه المؤسسات الملاذ المهم الذي قام بواجباته ومسؤولياته الوطنية والصحية لخدمة أهلنا، وشدَدنا على أيديهم للاستمرار في تخفيف الألم عن المرضى والمصابين الذين يتوافدون إلى هذه المستشفيات لمساعدتهم ومعالجتهم مما يعانون.

بدوره مدير مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي قال لقد تشرفنا اليوم بزيارة وفد حزب الله، وكانت زيارة كريمة ولفتة مهمّة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والذي طال القطاع الصحي بشكل مباشر، وأضاف لقد شرحنا للوفد حقيقة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه في المستشفى إضافة إلى المعاناة التي نعيشها، ولكن رغم كل الظروف الصعبة، استمرت هذه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين، ونتمنى أن تحل هذه الأزمة الاقتصادية بأسرع وقت، لأن القطاع الصحي بات في خطر.

المصدر: بريد الموقع