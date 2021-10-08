الشيخ دعموش : سنقوم بمراجعة منطقية لصندوق النقد الدولي وسنناقش ‏الامور المتعلقة به بخلفية ايجابية

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن”الحصار الامريكي للبنان وحالة الفساد والازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها افرزت طبقة كبيرة من الفقراء بحيث اصبح اكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر على اقل التقديرات، وهذا الواقع يتطلب من الحكومة ان تضع في اولوياتها تفعيل وتنفيذ المشاريع التي تدعم هذه الطبقة وتخفف من معاناتها، وفي مقدمها مشروع البطاقة التمويلية ورفع الاجور وابقاء الدعم على الدواء واللقاحات وحليب الأطفال، وضبط سعر الدولار وأسعار السلع في السوق بما يمنع الغلاء الفاحش والاحتكار، والاسراع في اصدار المراسيم التطبيقيّة للقوانين المحالة الى الحكومة من المجلس النيابي، معتبرا: ان هذه الاجراءات وغيرها تخفف من معاناة الناس”.
وطالب الشيخ دعموش القوى السياسية بتسهيل عمل الحكومة والتعاطي بإيجابية عند نقاش الملفات الملحة كي تنتج وتحقق الحد الادنى من الانجازات التي تهم الناس لا سيما في ملف الكهرباء وغيره من الملفات المهمة.
وأكد ان”حزب الله كما ساهم في تشكيل الحكومة وقدم التسهيلات لتحقيق ذلك، سيساهم في تسهيل عمل الحكومة وسيتعاطى كما كان على الدوام بإيجابية داخل الحكومة وفي نقاش الملفات المطروحة من اجل تسيير العمل وانجاز ما يهم الناس بالسرعة المطلوبة”.
وقال سماحته:” من هذا المنطلق سنقوم بمراجعة منطقية لصندوق النقد الدولي وسنناقش الامور المتعلقة به بخلفية ايجابية، لان ما يهمنا هو مصلحة وطننا وشعبنا وانقاذ بلدنا والحفاظ على استقلاله وسيادته”.
المصدر: بريد الموقع