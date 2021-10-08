الشيخ دعموش : سنقوم بمراجعة منطقية لصندوق النقد الدولي وسنناقش ‏الامور المتعلقة به بخلفية ايجابية

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن”الحصار الامريكي للبنان وحالة الفساد والازمة الاقتصادية والمالية التي ‏يعاني منها افرزت طبقة كبيرة من الفقراء بحيث اصبح اكثر من نصف الشعب ‏اللبناني تحت خط الفقر على اقل التقديرات، وهذا الواقع يتطلب من الحكومة ان ‏تضع في اولوياتها تفعيل وتنفيذ المشاريع التي تدعم هذه الطبقة وتخفف من ‏معاناتها، وفي مقدمها مشروع البطاقة التمويلية ورفع الاجور وابقاء الدعم على ‏الدواء واللقاحات وحليب الأطفال، وضبط سعر الدولار وأسعار السلع في السوق ‏بما يمنع الغلاء الفاحش والاحتكار، والاسراع في اصدار المراسيم التطبيقيّة ‏للقوانين المحالة الى الحكومة من المجلس النيابي، معتبرا: ان هذه الاجراءات ‏وغيرها تخفف من معاناة الناس”.‏

وطالب الشيخ دعموش القوى السياسية بتسهيل عمل الحكومة والتعاطي بإيجابية ‏عند نقاش الملفات الملحة كي تنتج وتحقق الحد الادنى من الانجازات التي تهم ‏الناس لا سيما في ملف الكهرباء وغيره من الملفات المهمة.

وأكد ان”حزب الله كما ساهم في تشكيل الحكومة وقدم التسهيلات لتحقيق ذلك، ‏سيساهم في تسهيل عمل الحكومة وسيتعاطى كما كان على الدوام بإيجابية داخل ‏الحكومة وفي نقاش الملفات المطروحة من اجل تسيير العمل وانجاز ما يهم الناس ‏بالسرعة المطلوبة”.‏

وقال سماحته:” من هذا المنطلق سنقوم بمراجعة منطقية لصندوق النقد الدولي وسنناقش ‏الامور المتعلقة به بخلفية ايجابية، لان ما يهمنا هو مصلحة وطننا وشعبنا وانقاذ ‏بلدنا والحفاظ على استقلاله وسيادته”.‏

المصدر: بريد الموقع