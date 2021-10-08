وزير خارجية الجزائر يتحدث عن علاقات بلاده بتركيا وخطأ ماكرون

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن تركيا لاعب دولي مهم جدا وترتبط مع الجزائر بعلاقات تاريخية عميقة.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري الثالث بين إيطاليا وإفريقيا في روما، صرح لعمامرة في لقاء مع وكالة “الأناضول” بأن الجزائر وتركيا تمتلكان علاقات تاريخية عميقة وروابط معنوية قوية، وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة.

وأضاف أن تركيا ساهمت بشكل مهم في عملية التنمية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، وأن بلاده تتطلع إلى المزيد من علاقات الشراكة والإستثمارات التركية خلال الأيام القادمة.

وأردف أن بلاده تدعم إقامة علاقات شراكة نوعية مع تركيا، بحيث تشمل المجالات كافة، معربا عن تفاؤله بهذا الصدد.

وفيما يخص ليبيا، قال لعمامرة إن بلاده مستعدة لتقاسم خبراتها وتجاربها وإمكانياتها مع الليبيين لإجراء الانتخابات بشفافية وديمقراطية.

وحول الدور التركي في ليبيا، ذكر الدبلوماسي الجزائري أن “تركيا بلا شك لاعب مهم للغاية، ولديها علاقات قوية مع ليبيا، ونأمل أن تقوم كافة الأطراف بمساعدة الليبيين على صياغة مستقبل مشترك دون التدخل في شؤونهم الداخلية”.

وتابع قائلا: “بعد هذه الأزمة العميقة، التي استمرت لأكثر من 10 سنوات، ندعو كافة الأطراف والقادة في ليبيا إلى اعتبار أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في تاريخهم، والجزائر بالتأكيد ستدعم هذا الأمر”.

وردا على سؤال حول تصريحات ماكرون الأخيرة، قال لعمامرة: “مهما كان سبب المشكلة بين فرنسا والجزائر، لا أعتقد أنها ستؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة مثل تركيا”.

وقبل أيام، زعم الرئيس الفرنسي أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني (1515 -1830)، وهو ما أثار سخرية مغردين جزائريين وصفوا ماكرون بـ”الجاهل” بالتاريخ.

وأضاف لعمامرة أن الجزائر وفرنسا تمتلكان تاريخا طويلا وصعبا ومعقدا، وأن بلاده نجحت في التعامل مع هذا الوضع في كل وقت.

وشدد على أن الجزائر حافظت دوما على سمعتها وحقوقها وسيادتها أمام فرنسا وأي دولة أخرى.

وتابع: “على جميع الدول الشريكة، وخاصة فرنسا، أن تفهم جيدا أن الجزائر لن تقدم أي تنازلات، ولن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية إطلاقا”، وجدد رفض بلاده القاطع لتصريحات ماكرون، واصفا إياها بـ”الخطأ الجسيم”.

وشدد لعمامرة على أن بلاده لا ترغب في إدارة أي مشكلة مع شركائها الدوليين عبر وسائل الإعلام، وإنما من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وأردف: “القواعد واضحة، في حال احترام سيادتنا واستقلالنا وحقوقنا المشروعة، فنحن على استعداد للتعاون مع هذا الشريك، وإلا فنحن مستعدون لمواجهة ذلك”.

المصدر: وكالة الاناضول