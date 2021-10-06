إرجاء الانتخابات التشريعية في ليبيا إلى كانون الثاني/يناير

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، عن تعديل موعد الانتخابات في ليبيا، لتصبح الانتخابات الرئاسية في ديسمبر والتشريعية في كانون الثاني/يناير 2022، بعد أن كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن “مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية، بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية”، دون الكشف عن عدد النواب الذين صوتوا لصالح القانون.

وأضاف بليحق: “بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية يكون مجلس النواب أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية