الحشد الشعبي يواصل عملية عسكرية واسعة في حوض حمرين بمحافظة ديالى

انطلقت بمشاركة اربعة الوية من الحشد الشعبي عملية واسعة في بحيرة حمرين، لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابية. وفي هذه الاماكن الفاصلة بين قضاء السعدية وجلولاء، بسط اللواء الاول سيطرته على اكثر من 60 كيلو مترا مربعا من الاراضي بعد ان عثر على عدد من المضافات والعبوات التي خلفتها المجموعات الارهابية.

وباستمرار العمليات الميدانية التي تنطلق من قبل فصائل الحشد، اصبحت محافظة ديالى وجميع المناطق المحاذية لها بعيدة عن التعرضات الارهابية، سواء على القطاعات الامنية او الأحياء المدنية، سيما بعد ان دمر الحشد مضافات عدة للإرهابيين كانوا يختبئون فيها.

واضافة الى المنجز الامني لذي تحقق على اثر هذه العمليات، ستشهد الفترة المقبلة فتح عدد من الطرق بين محافظة ديالى ومناطق شمال البلاد لغرض تسهيل الحركة الاقتصادية.

المصدر: موقع المنار