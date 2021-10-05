الامام الخامنئي يشكر الأبطال الايرانيين الفائزين في بطولة العالم للمصارعة الحرة

اعرب الامام السيد علي الخامنئي عن شكره للابطال الايرانيين الذي فازوا بالميداليات الذهبية والفضية مساء امس واليوم في بطولة العام للمصارعة للحرة.

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب الامام الخامنئي ان سماحته اعتبر ان الانتصارات المشرفة التي حققها مصارعونا الابطال قد اسعدت الجميع خاصة شباب البلاد، أشكرهم من صميم قلبي.

يذكر ان ايران حصدت لغاية الان 3 ميداليات ذهبية بواسطة حسن يزداني وكامران قاسم بور وامير حسين زارع و 3 ميداليات فضية من قبل امير محمد يزداني ومحمد نخودي وعلي رضا سرلك.

جدير بالاشارة ان بطولة العالم للمصارعة الحرة بدات السبت في العاصمة النرويجية اوسلو وتختتم غدا الثلاثاء.

المصدر: وكالة ارنا