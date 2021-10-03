الولايات للسودان: دعمنا مرهون بالتزام الانتقال إلى “الحكم المدني”

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس السبت أن بلاده “حذرت الخرطوم الأسبوع الماضي من أن الانحراف و التقاعس عن المسار الانتقالي في البلاد، سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر بما في ذلك المساعدات”.

وقال برايس إن المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان التقى خلال زيارته للسودان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وكذلك رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إضافة إلى زعماء سياسيين آخرين، كاشفاً أن فيلتمان، “حث الساسة السودانيين على إحراز “تقدم سريع” نحو الحكم المدني بما في ذلك التوصل إلى توافق بشأن الموعد الذي تتولى فيه شخصية مدنية رئاسة مجلس السيادة”، حسب قوله.

يذكر ان فيلتمان، زار السودان بين 28 أيلول/سبتمبر والأول من أكتوبر/ تشرين الأول بعد أسبوع من محاولة انقلاب أثارت التوترات بين الجماعات المدنية والعسكرية التي تتقاسم السلطة في البلاد.

المصدر: سبوتنيك