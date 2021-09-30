الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” في ديالى

ضمن سلسلة عمليات تطهير المناطق الحدوية لمحافظة ديالى، شرعت 3 ألوية في الحشد الشعبي بعملية تفيش واسعة شملت مناطق حدودية متفرقة أبرزها ما يسمى بمعسكر عاشة والذي يعد من أكبر المراكز التي تتخذها مجموعات تنظيم “داعش” الارهابية مخابئ لها.

وحققت ألوية الحشد تقدمًا كبيرًا في هذه المناطق واستطاعت ان تؤمن مساحات شاسعة تربط محافظة ديالى بطرق تؤدي الى مناطق البلاد الشمالية. ولم تتوقف الألوية عند تطهير وتفتيش هذه المناطق بل وضعت خططًا للشروع بعمليات واسعة النطاق بهدف القضاء على ما تبقى من فلول تنظيم “داعش” الارهابي.

المصدر: موقع الحشد الشعبي