9 إصابات بينهم حالة خطيرة باعتداء مستوطنين على مواطنين فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين بجراح، مساء اليوم الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين على المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة تسعة بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات أصيب بكسر بالجمجمة ونقل إلى مستشفى سوروكا، بعد الاعتداء عليهم في قرية المفقرة.

وقالت المصادر، إن “آخرين تعرضوا للطعن وكسر بالأطراف باعتداءات المستوطنون”.

أضافت أنه تم نقل الطفل محمد بكر حمامدة الى مستشفى سوروكا إثر إصابته بجراح في اعتداء المستوطنين عليه.

يشار إلى أن مستوطنين هاجموا مواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، ولاصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وحطم المتهجمون، عدداً من مركباتهم وألواحا للطاقة الشمسية، واقتلعوا عشرات الأشجار وأتلفوا مزروعات.

المصدر: فلسطين اليوم