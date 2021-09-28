بيسكوف: روسيا مستعدة لمناقشة استمرار أوكرانيا في شراء الغاز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا أعربت مرارا عن استعدادها لمناقشة استمرار شراء أوكرانيا للغاز بشكل مباشر.

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال هل تستطيع أوكرانيا استئناف شراء الغاز الروسي إذا احتاجت لذلك “بالطبع، لم يرفض أحد ذلك”، وتابع “علاوة على ذلك، أعرب ممثلو شركة غازبروم عن الاستعداد لمناقشة هذا الأمر مرات عديدة، وأكد أيضا ممثلو الجانب الروسي على ذلك”.

وأضاف بيسكوف “تحدث الرئيس بوتين عن استعداد روسيا لمواصلة ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، إذا كانت الشروط مناسبة ومقبولة اقتصاديا”.

المصدر: روسيا اليوم