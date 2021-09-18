بلدية صير الغربية تستنكر الاعتداء على الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 12:22

بلدية صير الغربية تستنكر الاعتداء على الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني

منذ 31 mins 18 September، 2021
المنار
المنار
لبنان

استنكرت بلدية صير الغربية في بيان، الاعتداء على الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني. وقالت: “بعد صدور بيان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تحذر فيه من مجزرة بحق الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني، وحرصا منا على المصلحة العامة في الحفاظ على ثرواتنا الحرجية والمائية، تستنكر البلدية هذا العمل وتعتبره اعتداء على الثروات الطبيعية لبلدنا الحبيب”.

وختمت: “من موقع المسؤولية، نتواصل مع الجهات المعنية والجهات الأمنية والقضائية المختصة، لمتابعة مثل هذه الأعمال ومنعها وملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم على المحاكمة أمام القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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