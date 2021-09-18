بلدية صير الغربية تستنكر الاعتداء على الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني

استنكرت بلدية صير الغربية في بيان، الاعتداء على الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني. وقالت: “بعد صدور بيان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تحذر فيه من مجزرة بحق الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني، وحرصا منا على المصلحة العامة في الحفاظ على ثرواتنا الحرجية والمائية، تستنكر البلدية هذا العمل وتعتبره اعتداء على الثروات الطبيعية لبلدنا الحبيب”.

وختمت: “من موقع المسؤولية، نتواصل مع الجهات المعنية والجهات الأمنية والقضائية المختصة، لمتابعة مثل هذه الأعمال ومنعها وملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم على المحاكمة أمام القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام