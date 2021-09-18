أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 18-09-2021

الأخبار

واشنطن – بكين: الاحتواء النووي

رفع الدعم عن المحروقات من دون خطّة حماية اجتماعيّة: «الدولة» تبيع المازوت بالدولار!

تغيير ترشيحات العمداء في «اللبنانيّة» يخضّ الأحزاب

النهار

“وعد السنة الأخيرة” ينافس الثقة الحكومية!

ميقاتي “حزين” لانتهاك السيادة ولا يخشى عقوبات ويؤكد ان “لبنان لن يكون ساحة للاساءة الى العرب”

وصول الشحنة الأولى من الفيول العراقي ومزيد من التفاقم والتخبط في ازمة البنزين والمازوت

اللواء

شغب إيراني – أميركي على «مهمّة الإنقاذ» بالمازوت والدولار!

ميقاتي ينزع الغطاء عن النفط الإيراني عشية الثقة.. ووزير الطاقة يُشعل «جهنَّم المحروقات»

واشنطن تدعو دولًا عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل

الديار

نجاح مبادرة المازوت الايراني والميقاتي يعتبرها «انتهاكاً للسيادة»… وصمت السفارة الاميركية وتعجب اوروبي واستهجان سعودي

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على توافق فهل يتحوّل ميقاتي زعيماً للطائفة السنيّة؟

جعجع حليف السعودية الوحيد… والدولار يرتفع وأزمة المحروقات مستمرة رغم رفع الاسعار

الجمهورية

الألغام كثيرة ويد الحكومة قصيرة

الحكومة مهددة بالفشل

حكومة ميقاتي – صندوق النقد الدولي: سرعة لا تسرّع

البناء

بوتين وبينغ يرحبان برئيسي عضواً أصيلاً في شانغهاي… وواشنطن: لنا مصلحة بالعودة للاتفاق النووي

ميقاتي حزين لعدم خضوع قافلة المازوت لإجراءات الحكومة… وفرح لأنّ ذلك جنّب حكومته العقوبات

توقيع وزير المال يطلق التدقيق الجنائي… وعون يعِد بعام إصلاحي يعوّض سنوات العهد

المصدر: صحف