الرئيس بري عرض مع زواره الاوضاع العامة وتلقى برقيتي تهنئة بتشكيل الحكومة من الرئيس الفلسطيني واسماعيل هنية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

كما استقبل الرئيس بري وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس.

وبعد الظهر التقى رئيس المجلس النائب نهاد المشنوق، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمنى فيها “التوفيق والنجاح للحكومة في مهامها الموكلة اليها وللشعب اللبناني التقدم والازدهار”.

كما تلقى رئيس المجلس برقية مماثلة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعرب فيها عن “التقدير العميق لدور لبنان في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، متمنيا للحكومة النجاح والتوفيق في “أداء مهامها خدمة للبنان ورفعة مكانته وتحقيق تطلعات شعبه العزيز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام