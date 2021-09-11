مراسل المنار: صافرات انذار في مستوطنات محيط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 22:38
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الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: قيادة القسام تنظر باعتزاز وفخر لأبطال عملية نفق الحرية
أبو عبيدة: إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف ولن يخفي العار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية
أبو عبيدة: إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرروا أنفسهم من تحت الأرض فنعدهم ونعد أسرانا بأنهم سيتحررون قريباً من فوق الأرض
أبو عبيدة: أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال
أبو عبيدة: نؤكد بأن مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم ولن نسمح للعدو بالتوغل عليهم وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههم
أبو عبيدة: نشد على أيدي أسرانا الميامين في انتفاضتهم ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بالاستفراد بكم
إعلام العدو: صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف عزة وإصابة مستوطن أثناء هروبه الى الملاجئ
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الإحتلال في بلدة العرقة غرب جنين
إندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وقرب حاجز حوارة جنوب نابلس
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي: اتفقنا مع جميع الفصائل في المعتقلات على تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الخطوات النضالية
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: لجنة الطوارئ قررت الإضراب عن الطعام ما لم تتراجع إدارة المعتقلات عن هجمتها بحق أسرى الجهاد
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: مخزون البنزين سينفذ قريبا وإذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد
التيار الوطني الحر رحب بالحكومة الجديدة: قام التيار بتسهيل ولادتها وينتظر بيانها الوزاري ليحدد موقفه من إعطاء الثقة
وزارة الصحة العامة: 12 حالة وفاة و801 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
الإمام الخامنئي بارك بالعودة المشرفة للقطع البحرية الإيرانية من رحلتها إلى المحيط الأطلسي
الإمام الخامنئي: الجيش الإيراني موجود اليوم بجدارة في الساحة وهو مستعد لاستخدام إمكانياته في الدفاع عن الثورة الإسلامية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نجحت قواتنا بتحرير مديريتي ماهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين
العميد يحيى سريع: تحرير مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200 كلم مربع من رحبة وماهلية في محافظة مأرب
العميد سريع: عملت قواتنا على إعادة تطبيع الحياة بمشاركة الأخوة في السلطة المحلية بمحافظة مأرب
العميد سريع: سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان وسنضمن أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وكالة رويترز: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران
رئيس الوزراء الروسي: الولايات المتحدة ومن خلال انسحابها من أفغانستان أثبتت فشل سياستها في مكافحة ما يسمى الإرهاب
الأمم المتحدة: الفشل في إجراء انتخابات ليبيا قد يؤدي إلى تجدد الصراع العسكري
مكتب المرجع السيد السيستاني في لبنان يقيم مجلس فاتحة عن روح أية الله السيد محمد سعيد الحكيم يوم الإثنين 5 صفر
مكتب المرجع السيستاني في لبنان يحدد وقت مجلس الفاتحة من الساعة ال9 صباحا وحتى ال12 ظهرا ومن الساعة ال2 حتى ال6 مساء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : الأسيران الإضافيان هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: صافرات انذار في مستوطنات محيط غزة
منذ 2 ساعة
11 September، 2021
غزة
فلسطين
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