انطلاق المناورات الاستراتيجية “الغرب-2021” بين روسيا وبيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن انطلاق المناورات العسكرية الاستراتيجية المشتركة بين روسيا وبيلاروس “الغرب-2021″، وذلك في 14 ميدان تدريب عسكريا بالتزامن. وأوضحت الوزارة أن المناورات ستجري في تسعة ميادين تدريب واقعة في أراضي روسيا وخمسة أخرى في أراضي بيلاروس، في الفترة من 10 إلى 16 أيلول/سبتمبر. وتشمل المناورات منطقة تمتد من بحر البلطيق إلى مقاطعتي فورونيج ونيجني نوفغورود في وسط روسيا.

ويشترك في المناورات ما مجموعه حوالي 200 ألف فرد، وأكثر من 80 طائرة ومروحية، وما يصل إلى 760 قطعة من المعدات العسكرية، بما فيها أكثر من 290 دبابة و240 مدفعا ومنظومة لإطلاق الصواريخ المتعددة وقذيفة هاون، إضافة إلى ما يصل إلى 15 سفينة حربية. ويحضر المناورات عسكريون من أرمينيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان ومنغوليا، فيما تمثل كلا من أوزبكستان وباكستان وسريلانكا فرق عملياتية من الضباط الذين انضموا إلى مقر التمرين.

وتمت دعوة ممثلين من الصين وفيتنام وميانمار لحضور المناورات “الغرب-2021” بصفة مراقبين. وفي المجموع، يشارك حوالي ألفي عسكري من الدول المذكورة في مجموعة القوات المتحالفة التي تم إنشاؤها. ويتمثل هدف المناورات في اختبار مدى استعداد وقدرة هيئات القيادة العسكرية للقوات المسلحة في بيلاروس وروسيا، على اتخاذ إجراءات مشتركة تنفيذا لمهام تتعلق بضمان الأمن العسكري ووحدة أراضي دولة الاتحاد لروسيا وبيلاروس، والتفاعل بينهما خلال الأعمال القتالية.

المصدر: روسيا اليوم