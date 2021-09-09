إعلام العدو : شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب الأمني في كل الأراضي المحتلة، من النقب جنوباً إلى مستوطنة كريات شمونة شمالاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 23:00

إعلام العدو : شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب الأمني في كل الأراضي المحتلة، من النقب جنوباً إلى مستوطنة كريات شمونة شمالاً

منذ 2 ساعة 9 September، 2021
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