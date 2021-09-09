شركة الكهرباءالسعودية تقترض 2.57 مليار دولار لتمويل نفقاتها

قالت الشركة السعودية للكهرباء (حكومية إنها وقعت تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.577 مليار دولار، ضمن مساعيها لتوفير سيولة نقدية لتمويل نفقاتها الرأسمالية.

وذكرت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول”، أن “القرض غير مضمون بأصول مقابلة لصالح الدائنين، ويستحق بعد ثلاث سنوات”.

وستستغل الشركة التي تحتكر تزويد المملكة بالطاقة الكهربائية، المبلغ لإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية، وتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وقدم القرض المجمع، 11 مصرفا محليا وعالميا، وهي: بنك انتيسا سان باولو، بنك الصين، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بنك جي بي مورجان تشيس.

كذلك، تألفت البنوك المقرضة من بنك ميزوهو، بنك أم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، مصرف أبوظبي الإسلامي، ناتيكسيس.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأجل 12 عاما، بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي.

و”كهرباء السعودية” مملوكة من الحكومة بنسبة 81.22 بالمئة، موزعة على 74.3 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، و6.92 بالمئة لشركة أرامكو السعودية.

المصدر: وكالة الاناضول